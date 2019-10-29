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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Лестер
Бертон Альбион - Лестер: обзор матча 29 октября 2019
Бертон Альбион
29.10.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Лестер
52'
Л. Бойс
7'
К. Ихеначо
20'
Ю. Тилеманс
89'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Лестер
89'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Грей
88'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Х. Чодури
83'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
66'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:2!
Л. Бойс
52'
20'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Прат
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бертон Альбион - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
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24.10.2026
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Лестер
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3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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