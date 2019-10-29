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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Верона
Парма - Верона: обзор матча 29 октября 2019
Парма
29.10.2019, вторник, 21:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Верона
10'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Верона
Желтая карточка
Жервиньо
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Дзакканьи
73'
Желтая карточка
М. Велозу
51'
Желтая карточка
С. Амрабат
36'
Желтая карточка
В. Верре
26'
Желтая карточка
М. Кумбула
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
21
Деян Кулушевски
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
2
Якопони
55
Дермаку
3
Пеццелла
36
Дармиан
16
Бругман
21
Кулушевски
33
Куцка
20
Барилла
27
Жервиньо
14
Карамо
4-3-3
16
Сильвестри
19
Фараони
3
Кумбула
13
Ррахмани
22
Гюнтер
26
Верре
44
Велозу
4
Амрабат
14
Степински
10
Сальседо
88
Лазович
Остались в запасе
Парма
Верона
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
93
Маттиа Спрокати
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Парма - Верона
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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