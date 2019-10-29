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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Кельн
Саарбрюккен - Кельн: обзор матча 29 октября 2019
Саарбрюккен
29.10.2019, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Кельн
71'
Й. Хектор
84'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саарбрюккен - Кельн
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кордоба
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Теродде
Пас отдал
Д. Кордоба
71'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хектор
60'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
Желтая карточка
Ф. Пердедай
35'
5'
Желтая карточка
Й. Хектор
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Саарбрюккен - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
- : -
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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