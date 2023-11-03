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    • Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам

    Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сделал выговор партнерам, которые проигнорировали болельщиков после кубкового матча против «Саарбрюкена» (1:2).

    • «Саарбрюкен» занимает 15-е место в третьей Бундеслиге.
    • «Бавария» забила 1-й, но преимущество упустила.
    • После игры к трибуне болельщиков «Баварии» подошел Мюллер и еще 4 футболиста. Остальные ушли в раздевалку сразу после финального свистка.

    «Я должен согласиться с болельщиками. Совершенно неприемлемо то, что только три или четыре игрока понимают, как уважать болельщиков.

    Ребята-фанаты были в Саарбрюкене, ездили на выездную игру и поддерживали нас. Меньшее, что вы можете сделать, это отдать что-то им взамен. И дело не в том, чтобы 100 раз аплодировать и петь какие-то песни с ними, а в том, чтобы проявить уважение. Мы однажды обсуждали это в раздевалке. В будущем мы покажем другое лицо. Конечно, это недопустимо», – сказал Мюллер.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    03.11.2023 22:49
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