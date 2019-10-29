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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Сандерленд
Оксфорд - Сандерленд: обзор матча 29 октября 2019
Оксфорд
29.10.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сандерленд
25'
Р. Халл
78'
М. МакНалти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Сандерленд
78'
ГОЛ! 1:1!
М. МакНалти
ГОЛ! 1:0!
Р. Халл
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Сандерленд
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Оксфорд
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Сандерленд
28
Уилл Григг
ЦФ
1-2-1
13
Иствуд
5
Мур
17
Хенри
38
Халл
9
Тейлор
3-2-1-1
33
МакЛафлин
6
Линч
2
Фланаган
2
МакЛафлин
8
Пауэр
7
Лидбиттер
46
МакГиди
29
МакНалти
Остались в запасе
Оксфорд
Сандерленд
7
Даниэл Агьей
РФ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
7
Даниэл Агьей
РФ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Оксфорд - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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