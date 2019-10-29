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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 29 октября 2019
Эвертон
29.10.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Уотфорд
72'
М. Холгейт
90+3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Уотфорд
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Тосун
90'
+3
90'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
ГОЛ! 1:0!
М. Холгейт
Пас отдал
Т. Уолкотт
72'
68'
Желтая карточка
А. Дукуре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
22
Мина
23
Коулмен
20
Гомеш
18
Делф
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Калверт-Льюин
3-3-2-1-1
1
Гомес
5
Мариаппа
4
Предль
20
Кэткарт
20
Фулкье
15
Чалоба
17
Фемения
8
Кина
19
Хьюз
37
Перейра
45
Грэй
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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