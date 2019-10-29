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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 29 октября 2019
Гамбург
29.10.2019, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
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