октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 29 тур
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 15 тур
1 ноября, пятница
11:00
Матч завершен
1 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
1 ноября, пятница
13:00
Матч завершен
1 ноября, пятница
19:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 27 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 15 тур
1 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
1 ноября, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 15 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 27 тур
1 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 12 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 10 тур
1 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2019/2020), 12 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 15 тур
1 ноября, пятница
22:45
Матч завершен