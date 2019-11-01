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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Падерборн
Хоффенхайм - Падерборн: обзор матча 01 ноября 2019
Хоффенхайм
01.11.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Падерборн
2'
Р. Сков
15'
П. Кадержабек
25'
Ю. Локадия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Падерборн
54'
Желтая карточка
Ш. Мамба
ГОЛ! 3:0!
Ю. Локадия
Пас отдал
П. Кадержабек
25'
ГОЛ! 2:0!
П. Кадержабек
Пас отдал
Ф. Гриллич
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сков
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Падерборн
15
Лука Килиан
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
80
Каули
АП
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Акпогума
3
Кадержабек
27
Гриллич
10
Рупп
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
9
Локадия
3-2-3-1
15
Килиан
37
Дрегер
29
Коллинс
4
Шонлау
19
Василиадис
10
Сабири
18
Антви-Адджей
80
Каули
17
Хольтманн
31
Золински
Остались в запасе
Хоффенхайм
Падерборн
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Хоффенхайм - Падерборн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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