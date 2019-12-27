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    Расписание матчей 27-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 21 тур
    27 декабря, пятница
    20:00
    Шарлеруа
    5:0
    Остенде
    Матч завершен
    27 декабря, пятница
    22:30
    Антверпен
    0:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 17 тур
    27 декабря, пятница
    20:30
    Бешикташ
    4:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 19 тур
    27 декабря, пятница
    22:45
    Вулверхэмптон
    3:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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