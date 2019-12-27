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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Генчлербирлиги
Бешикташ - Генчлербирлиги: обзор матча 27 декабря 2019
Бешикташ
27.12.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
49'
Д. Вида
60'
Д. Н'Куду
74'
О. Озякуп
90+1'
А. Хатчинсон
24'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Генчлербирлиги
ГОЛ! 4:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Эркин
90'
+1
88'
Желтая карточка
З. Туре
77'
Желтая карточка
П. Полома
75'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
ГОЛ! 3:1!
О. Озякуп
Пас отдал
А. Хатчинсон
74'
Желтая карточка
В. Руис
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Хатчинсон
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вида
Пас отдал
А. Хатчинсон
49'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Айите
12'
Вторая желтая
Н. Чифци
11'
Желтая карточка
Н. Чифци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
4-3-1-1
1
Кариус
88
Эркин
77
Генюл
4
Руис
21
Вида
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
14
Н'Куду
22
Льяич
5
Диаби
3-2-2
39
Полома
15
Туре
22
Озгенк
11
Айите
29
Сессеньон
21
Кандеяш
27
Чифци
Остались в запасе
Бешикташ
Генчлербирлиги
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бешикташ - Генчлербирлиги
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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