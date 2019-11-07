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    Расписание матчей 07-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 31 тур
    7 ноября, четверг
    01:30
    Коринтианс
    3:2
    Форталеза
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    02:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Гойас
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    03:00
    Аваи
    1:2
    Сантос
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    03:30
    Атлетико Паранаэнсе
    0:0
    Крузейро
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    03:30
    Баия
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    03:30
    Васко да Гама
    1:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа L
    7 ноября, четверг
    18:50
    Астана
    0:5
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    3:0
    Партизан
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа A
    7 ноября, четверг
    20:55
    АПОЭЛ
    2:1
    Карабах
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    20:55
    Дюделанж
    2:5
    Севилья
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа B
    7 ноября, четверг
    20:55
    Копенгаген
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    20:55
    Лугано
    0:0
    Мальме
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа C
    7 ноября, четверг
    20:55
    Базель
    2:1
    Хетафе
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    20:55
    Краснодар
    3:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа D
    7 ноября, четверг
    20:55
    ЛАСК
    4:1
    ПСВ
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    20:55
    Русенборг
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа E
    7 ноября, четверг
    20:55
    Лацио
    1:2
    Селтик
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    20:55
    ЧФР Клуж
    1:0
    Ренн
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа F
    7 ноября, четверг
    20:55
    Стандард
    2:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа G
    7 ноября, четверг
    23:00
    Рейнджерс
    2:0
    Порту
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Фейеноорд
    1:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа H
    7 ноября, четверг
    23:00
    Ференцварош
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Эспаньол
    6:0
    Лудогорец
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа I
    7 ноября, четверг
    23:00
    Александрия
    2:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Вольфсбург
    1:3
    Гент
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа J
    7 ноября, четверг
    23:00
    Боруссия
    2:1
    Рома
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Вольфсберг
    0:3
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа K
    7 ноября, четверг
    23:00
    Брага
    3:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    7 ноября, четверг
    23:00
    Вулверхэмптон
    1:0
    Слован
    Матч завершен
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