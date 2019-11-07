октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 31 тур
7 ноября, четверг
01:30
Матч завершен
7 ноября, четверг
02:00
Матч завершен
7 ноября, четверг
03:30
Матч завершен
7 ноября, четверг
03:30
Матч завершен
7 ноября, четверг
03:30
Матч завершен
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа L
7 ноября, четверг
18:50
Матч завершен
7 ноября, четверг
23:00
Матч завершен
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа A
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа B
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа C
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа D
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа E
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа F
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа G
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа H
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа I
7 ноября, четверг
23:00
Матч завершен
7 ноября, четверг
23:00
Матч завершен
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа J
7 ноября, четверг
23:00
Матч завершен
Лига Европы (2019/2020), 4 тур, группа K