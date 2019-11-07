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Манчестер Юнайтед - Партизан
Манчестер Юнайтед - Партизан: обзор матча 07 ноября 2019
Манчестер Юнайтед
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 4 тур
3 : 0
Завершен
Партизан
22'
М. Гринвуд
33'
А. Марсьяль
49'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Партизан
Желтая карточка
Э. Янг
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Э. Янг
49'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Гринвуд
33'
32'
Желтая карточка
Б. Натхо
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Партизан
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
4-3-2-1
44
Ромеро
15
Янг
5
Магуайр
5
Рохо
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
1-2-1-1
88
Стойкович
14
Зделар
10
Натхо
19
Шчекич
29
Асано
6
Садик
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Партизан
37
Джеймс Гарнер
ОП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Зоран Милинкович
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Партизан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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