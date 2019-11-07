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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Порту
Рейнджерс - Порту: обзор матча 07 ноября 2019
Рейнджерс
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Порту
69'
А. Морелос
73'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Порту
ГОЛ! 2:0!
С. Дэвис
Пас отдал
А. Морелос
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Джек
69'
40'
Желтая карточка
Отавио
37'
Желтая карточка
Д. Перейра
Желтая карточка
Б. Баришич
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Порту
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
22
Хеландер
6
Голдсон
2
Тавернье
10
Дэвис
8
Джек
18
Камара
77
Кент
7
Баркер
9
Морелос
3-4-2-1
99
Мбемба
5
Маркано
3
Пепе
13
Манафа
8
Урибе
2
Перейра
13
Теллес
17
Корона
25
Отавио
9
Тикиньо
Остались в запасе
Рейнджерс
Порту
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Рейнджерс - Порту
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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