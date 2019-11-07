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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Янг Бойз
Фейеноорд - Янг Бойз: обзор матча 07 ноября 2019
Фейеноорд
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
18'
С. Бергейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Янг Бойз
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
67'
59'
Желтая карточка
М. Нгамале
Желтая карточка
С. Бергейс
32'
23'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бергейс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фейеноорд
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
3-2-2-1
1
Вермеер
5
Хапс
32
Ие
2
Карсдорп
21
Торнстра
13
Тапиа
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Йоргенсен
3-2-1-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
4
Соренсен
25
Гарсия
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
27
Ассале
Остались в запасе
Фейеноорд
Янг Бойз
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
17
Сайди Джанко
ПЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Фейеноорд - Янг Бойз
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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