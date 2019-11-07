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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - АЗ Алкмаар
Астана - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 ноября 2019
Астана
07.11.2019, четверг, 18:50
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 5
Завершен
АЗ Алкмаар
52'
Ф. Мидтсьё
76'
П. Хацидиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Ю. Перцух
79'
76'
ГОЛ! 0:2!
П. Хацидиакос
Желтая карточка
Е. Постников
75'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мидтсьё
Пас отдал
Д. де Вит
33'
Желтая карточка
Д. де Вит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
10
Марин Томасов
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Астана
35
Александр Мокин
ВР
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
4-4-1-1
1
Ерич
77
Шомко
44
Постников
2
Рукавина
15
Бейсебеков
10
Томасов
88
Перцух
18
Маевский
27
Логвиненко
7
Ротариу
91
Хижниченко
1-3
40
Бизот
4
Хацидиакос
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
Остались в запасе
Астана
АЗ Алкмаар
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Астана - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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