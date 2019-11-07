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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Селтик
Лацио - Селтик: обзор матча 07 ноября 2019
Лацио
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
7'
Ч. Иммобиле
38'
Д. Форрест
90+5'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Селтик
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
О. Нтчам
Пас отдал
О. Эдуард
51'
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
Ф. Кайседо
42'
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Форрест
Пас отдал
М. Эльюнусси
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Кайседо
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
4-3-1-2
1
Стракоша
3
Вавро
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
24
Джони
10
Кайседо
9
Иммобиле
3-3-3-1
17
Форстер
20
Айер
6
Жульен
44
Эльхамед
17
Хайес
42
МакГрегор
8
Браун
49
Форрест
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
Остались в запасе
Лацио
Селтик
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Лацио - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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