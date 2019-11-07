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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - ПСВ
ЛАСК - ПСВ: обзор матча 07 ноября 2019
ЛАСК
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 4 тур
4 : 1
Завершен
ПСВ
5'
Д. Швааб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - ПСВ
Желтая карточка
С. Тетте
90'
+1
87'
Желтая карточка
М. Ихаттарен
37'
Желтая карточка
Д. Швааб
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Швааб
Начало матча
Статистика матча ЛАСК - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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ЛАСК
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