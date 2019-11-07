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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Александрия - Сент-Этьен
Александрия - Сент-Этьен: обзор матча 07 ноября 2019
Александрия
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
84'
Д. Безбородько
24'
В. Хазри (П)
72'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:2!
Д. Безбородько
84'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
Пас отдал
Д. Буанга
68'
Желтая карточка
З. Юссуф
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Хазри
Желтая карточка
Ю. Панькив
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Александрия
21
Денис Безбородько
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
3-2-1
79
Панькив
7
Лучкевич
4
Дубра
20
Пашаев
44
Банада
24
Гречишкин
6
Ковалец
3-1-1-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
15
Колоджейчак
24
Перрен
14
Аолу
28
Юссуф
99
Буанга
70
Норден
9
Берич
10
Хазри
Остались в запасе
Александрия
Сент-Этьен
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Александрия - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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