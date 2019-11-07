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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Рома
Боруссия М - Рома: обзор матча 07 ноября 2019
Боруссия М
07.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Рома
35'
Ф. Фасио (АГ)
90+5'
М. Тюрам
64'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Рома
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
90'
+6
Желтая карточка
К. Крамер
90'
+6
Желтая карточка
М. Тюрам
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
88'
87'
Желтая карточка
Д. Сантон
64'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фасио
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Л. Бенеш
45'
41'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
М. Тюрам
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Зоммер
28
Гинтер
24
Янчке
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
22
Ляйнер
10
Нойхаус
8
Бенеш
13
Штиндль
9
Тюрам
3-2-2-2-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
17
Фасио
18
Сантон
11
Коларов
10
Дзаньоло
17
Верету
15
Пасторе
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Боруссия М
Рома
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Боруссия М - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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