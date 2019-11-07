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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Севилья
Дюделанж - Севилья: обзор матча 07 ноября 2019
Дюделанж
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 4 тур
2 : 5
Завершен
Севилья
69'
Д. Синани
80'
Д. Синани
17'
М. Даббур
27'
М. Эль-Хаддади
33'
М. Эль-Хаддади
36'
М. Даббур
67'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Севилья
ГОЛ! 2:5!
Д. Синани
80'
ГОЛ! 1:5!
Д. Синани
69'
67'
ГОЛ! 0:5!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
М. Даббур
56'
Желтая карточка
Х. Хордан
36'
ГОЛ! 0:4!
М. Даббур
Пас отдал
Нолито
33'
ГОЛ! 0:3!
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
К. Коолс
32'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Р. Лопеш
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
4
Кобе Коолс
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ПЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
23
Райан Клапп
ЦП
20
Микаэль Гаро
ЦП
77
Сабир Бугрен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Дюделанж
25
Тим Кипс
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
26
Корентин Лави
ЦП
15
Омар Натами
АП
11
Бертино Барбоза
ЦФ
98
Лоран Менди
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-5-2
25
Жубер
4
Коолс
24
Кирк
34
Бушуари
23
Клапп
20
Гаро
77
Бугрен
10
Синани
17
Бернье
22
Моррен
7
Штольц
3-3-1-3
37
Буну
24
Посо
21
Гомес
18
Эскудеро
8
Гудель
19
Хордан
8
Торрес
9
Лопеш
9
Даббур
3
Нолито
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Дюделанж
Севилья
26
Корентин Лави
ЦП
11
Бертино Барбоза
ЦФ
15
Омар Натами
АП
98
Лоран Менди
ЦФ
25
Тим Кипс
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Фангейру
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
26
Корентин Лави
ЦП
11
Бертино Барбоза
ЦФ
15
Омар Натами
АП
98
Лоран Менди
ЦФ
25
Тим Кипс
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Дюделанж - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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