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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Спортинг
Русенборг - Спортинг: обзор матча 07 ноября 2019
Русенборг
07.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
16'
С. Коатес
38'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Спортинг
59'
Желтая карточка
Э. Энрике
38'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
И. Думбия
26'
Желтая карточка
Л. Нету
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Пас отдал
Л. Нету
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
8
Вендел
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
3-2-2-2
1
Хансен
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
24
Мелинг
16
Трондсен
25
Лундемо
31
Йенсен
28
Адегбенро
16
Содерлунд
3-3-2-1-1
40
Рибейро
4
Илори
4
Коатес
13
Нету
19
Розье
8
Думбия
26
Борха
23
Энрике
11
Боласи
8
Фернандеш
10
Вьетто
Остались в запасе
Русенборг
Спортинг
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
8
Вендел
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
9
Педру Мендеш
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
8
Вендел
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Русенборг - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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