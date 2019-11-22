октябрь 2019
ноябрь 2019
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 17 тур
22 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
22 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
22 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 17 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 17 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 12 тур
22 ноября, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 17 тур
22 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 16 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 12 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 14 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 17 тур
22 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 14 тур