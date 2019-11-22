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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Мальорка
Леванте - Мальорка: обзор матча 22 ноября 2019
Леванте
22.11.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
52'
Р. Марти
73'
Р. Рочина
65'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Мальорка
Вторая желтая
Х. Кампанья
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Мирамон
73'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Ж. Састре
Желтая карточка
Х. Кампанья
60'
56'
Желтая карточка
А. Будимир
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Мирамон
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леванте
13
Ойер
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-3
13
Айтор
21
Рубен Везо
21
Поштиго
22
Радойя
18
Клер
21
Мирамон
20
Кампанья
16
Мелеро
25
Моралес
9
Марти
9
Майорал
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
24
Вальент
21
Раильо
15
Гамес
8
Севилья
14
Баба
14
Фебас
14
Кубо
14
Родригес
17
Будимир
Остались в запасе
Леванте
Мальорка
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Леванте - Мальорка
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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