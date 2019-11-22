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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Падерборн
Боруссия Д - Падерборн: обзор матча 22 ноября 2019
Боруссия Д
22.11.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Падерборн
47'
Д. Санчо
84'
А. Витсель
90+2'
М. Ройс
5'
Ш. Мамба
37'
Ш. Мамба
43'
Г. Хольтманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Падерборн
ГОЛ! 3:3!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
90'
+2
Желтая карточка
А. Хакими
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Витсель
Пас отдал
М. Хуммельс
84'
83'
Желтая карточка
Д. Коллинс
77'
Замена
С. Михель
️️️️
Б. Золински
Желтая карточка
Ю. Вайгль
74'
62'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
ГОЛ! 1:3!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Хакими
47'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
46'
Замена
А. Хакими
️️️️
Н. Шульц
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
П. Алькасер
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:3!
Г. Хольтманн
Пас отдал
Д. Коллинс
40'
Замена
А. Сабири
️️️️
С. Василиадис
37'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мамба
Пас отдал
Б. Золински
Желтая карточка
М. Хуммельс
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мамба
Пас отдал
К. Прегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Падерборн
29
Джамилу Коллинс
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
14
Шульц
22
Геррейру
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
81
Дауд
28
Витсель
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
2-3-1-3
29
Коллинс
15
Килиан
4
Шонлау
21
Янс
52
Гясула
19
Василиадис
17
Хольтманн
31
Золински
45
Мамба
10
Прегер
14
Шульц
2
Хакими
2
Хакими
14
Шульц
9
Алькасер
8
Брандт
8
Брандт
9
Алькасер
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
19
Василиадис
10
Сабири
10
Сабири
19
Василиадис
31
Золински
11
Михель
11
Михель
31
Золински
Остались в запасе
Боруссия Д
Падерборн
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Падерборн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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