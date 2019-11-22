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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 ноября 2019
Галатасарай
22.11.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
78'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
М. Лемина
90'
+1
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
И. Кахведжи
47'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Желтая карточка
А. Бюйюк
39'
39'
Желтая карточка
М. Текдемир
37'
Желтая карточка
И. Кахведжи
Желтая карточка
Р. Бабел
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
3-4-2
1
Кочук
6
Джалик
33
Ташдемир
4
Донк
18
Байрам
8
Фегули
99
Лемина
23
Маркао
8
Бабел
10
Бюйюк
4-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
24
Епуряну
21
Текдемир
3
Клиши
5
Топал
17
Кахведжи
14
Окечукву
10
Вишча
27
Кривелли
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
7
Эмре Мор
ПВ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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