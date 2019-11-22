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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 ноября 2019
Фулхэм
22.11.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
27'
А. Камара
64'
А. Камара
3'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
С. Йохансен
64'
Желтая карточка
Д. Брайан
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Д. Одои
27'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
Куинз Парк Рейнджерс
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
4-3-1-2
1
Родак
23
Брайан
26
Моусон
3
Рим
3
Одои
6
Рид
10
Йохансен
10
Кэрни
93
Кноккарт
33
Камара
8
Иван Кавалейру
3-2-1-2
1
Ламли
4
Болл
24
Холл
3
Уоллас
34
Кейн
3
Мэннинг
10
Эзе
21
Уэллс
9
Хагилл
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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