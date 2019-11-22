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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Остенде
Брюгге - Остенде: обзор матча 22 ноября 2019
Брюгге
22.11.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Остенде
29'
М. Ритс
47'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Остенде
Желтая карточка
Э. Деннис
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Схрайверс
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритс
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
20
Михель Йонкхир
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
3-4-1-2
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
25
Вормер
15
Дьятта
8
Схрайверс
29
Окереке
4
28
Дютуа
26
Вандендрище
17
Юлсагер
22
Скуласон
20
Йонкхир
Остались в запасе
Брюгге
Остенде
10
Перси Тау
ПВ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
55
Фернандо Канесин
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Брюгге - Остенде
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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