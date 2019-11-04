октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 30 тур
4 ноября, понедельник
00:00
Матч завершен
4 ноября, понедельник
00:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2019/2020), 21 тур
4 ноября, понедельник
14:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 27 тур
4 ноября, понедельник
14:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
4 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 15 тур
Греция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 15 тур
4 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2019, 27 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 10 тур
4 ноября, понедельник
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2019/2020), 11 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 15 тур
4 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен