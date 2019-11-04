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    Расписание матчей 04-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 30 тур
    4 ноября, понедельник
    00:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    ЦСА
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    00:00
    Гремио
    2:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    01:00
    Крузейро
    1:1
    Баия
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    01:00
    Сантос
    4:1
    Ботафого
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    01:30
    Гойас
    2:0
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 21 тур
    4 ноября, понедельник
    14:00
    Краснодар-2
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
    4 ноября, понедельник
    14:00
    Урал
    1:2
    Оренбург
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    16:30
    Крылья Советов
    0:0
    Рубин
    Матч завершен
    4 ноября, понедельник
    19:00
    Спартак
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 27 тур
    4 ноября, понедельник
    14:30
    Славия-Мозырь
    3:2
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    4 ноября, понедельник
    20:00
    Анкарагюджю
    1:2
    Газиантеп
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 15 тур
    4 ноября, понедельник
    20:00
    Фастав
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    4 ноября, понедельник
    21:00
    ПАС Ламия
    1:0
    Волос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 15 тур
    4 ноября, понедельник
    21:00
    Силькеборг
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 27 тур
    4 ноября, понедельник
    21:00
    Одд
    3:2
    Мьёндален
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 10 тур
    4 ноября, понедельник
    22:00
    Белененсеш
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 11 тур
    4 ноября, понедельник
    22:45
    СПАЛ
    0:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 15 тур
    4 ноября, понедельник
    23:00
    Сток Сити
    0:2
    Вест Бромвич
    Матч завершен
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