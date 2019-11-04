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Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 04 ноября 2019
Крылья Советов
04.11.2019, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
90'
+5
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
А. Тимофеев
90'
+5
89'
Замена
Е. Марков
️️️️
З. Давиташвили
82'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
А. Ташаев
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Зиньковский
77'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Д. Комбаров
73'
Желтая карточка
А. Гацкан
72'
72'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
61'
Желтая карточка
А. Ташаев
46'
Желтая карточка
И. Коновалов
Желтая карточка
Н. Чернов
18'
7'
Желтая карточка
Н. Поярков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-1-2
1
Рыжиков
23
Комбаров
51
Карпов
23
Чернов
2
Полуяхтов
8
Гацкан
94
Тимофеев
70
Кабутов
77
Зиньковский
99
Канунников
7
Соболев
4-3-2-1
99
Дюпин
29
Денисов
22
Уремович
28
Сорокин
16
Поярков
22
Давиташвили
92
Подберезкин
17
Коновалов
88
Ташаев
17
Зуев
9
Кьяртанссон
23
Комбаров
10
Гынсарь
10
Гынсарь
23
Комбаров
77
Зиньковский
9
Радонич
9
Радонич
77
Зиньковский
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
88
Ташаев
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
88
Ташаев
22
Давиташвили
20
Марков
20
Марков
22
Давиташвили
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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