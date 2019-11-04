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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 04 ноября 2019
Спартак
04.11.2019, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
16'
Е. Луценко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
Желтая карточка
Н. Умяров
86'
85'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Гулиев
️️️️
Джано
84'
80'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Чаушич
Замена
Э. Понсе
️️️️
Г. Тил
72'
68'
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
66'
Травма
К. Комбаров
60'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
Н. Умяров
️️️️
И. Кутепов
45'
+2
Травма
И. Кутепов
45'
30'
Желтая карточка
Е. Луценко
16'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Пас отдал
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ПАЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Джано
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
4
Роберт Бауэр
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПАЗ
23
Горан Чаушич
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
88
Даниил Лесовой
ЦП
11
Сергей Ткачев
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-2-1-2-2
98
Максименко
2
Кутепов
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
10
Мельгарехо
47
Зобнин
7
Джано
20
Тил
17
Ларссон
27
Мирзов
3-3-2-1-1
50
Шамов
88
Григалава
71
Денисов
6
Беляев
9
Комбаров
23
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
88
Лесовой
11
Ткачев
48
Луценко
2
Кутепов
18
Умяров
18
Умяров
2
Кутепов
7
Джано
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Джано
20
Тил
9
Понсе
9
Понсе
20
Тил
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
48
Луценко
10
Кангва
10
Кангва
48
Луценко
23
Чаушич
23
Горбатенко
23
Горбатенко
23
Чаушич
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Доменико Тедеско
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спартак - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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