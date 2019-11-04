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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Оренбург
Урал - Оренбург: обзор матча 04 ноября 2019
Урал
04.11.2019, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
64'
Э. Бикфалви
4'
Д. Фамейе
45+1'
Р. Алвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Оренбург
90'
+2
Замена
В. Афонин
️️️️
Д. Фамейе
Желтая карточка
О. Эль Кабир
84'
Замена
А. Панюков
️️️️
М. Меркулов
83'
73'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Ф. Черных
72'
Желтая карточка
С. Терехов
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
64'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Ю. Бавин
63'
Желтая карточка
В. Ароян
57'
Замена
В. Ильин
️️️️
Н. Димитров
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Алвеш
Пас отдал
Ф. Рогич
7'
Желтая карточка
Т. Аюпов
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Пас отдал
Р. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Федор Черных
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
23
Поляков
15
Кулаков
8
Августиняк
58
Эль Кабир
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
88
Погребняк
4-1-2-1-2
1
Климович
12
Малых
31
Зотов
26
Радакович
32
Терехов
8
Аюпов
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
7
Фамейе
11
Черных
40
Бавин
5
Егорычев
5
Егорычев
40
Бавин
17
Димитров
98
Ильин
98
Ильин
17
Димитров
3
Меркулов
11
Панюков
11
Панюков
3
Меркулов
11
Черных
32
Кулишев
32
Кулишев
11
Черных
7
Фамейе
8
Афонин
8
Афонин
7
Фамейе
Остались в запасе
Урал
Оренбург
11
Артем Шаболин
АП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
9
Данил Липовой
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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