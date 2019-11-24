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    Расписание матчей 24-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 29 тур
    24 ноября, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    0:3
    Слуцк
    Тех. поражение
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    БАТЭ
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Городея
    2:3
    Гомель
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо-Брест
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Минск
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Неман
    1:1
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Дняпро
    2:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Славия-Мозырь
    2:0
    Ислочь
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 34 тур
    24 ноября, воскресенье
    03:00
    Сантос
    4:1
    Крузейро
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    0:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Гойас
    4:3
    Баия
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:2
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    10:30
    Арсенал Т (мол)
    1:1
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    11:30
    Уфа
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:0
    Спартак
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    1:2
    Краснодар
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 12 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Кайсериспор
    1:4
    Сивасспор
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Касымпаша
    1:2
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Аланьяспор
    0:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Йени Малатьяспор
    0:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Эспаньол
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:00
    Осасуна
    1:2
    Атлетик
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Эйбар
    0:2
    Алавес
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    1:3
    Сельта
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Вальядолид
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Сендерийск
    2:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    4:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:00
    Силькеборг
    1:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    2:1
    Хобро
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Орхус
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:15
    Гронинген
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    2:1
    Херенвен
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    РКС Ваалвейк
    1:1
    Эммен
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:45
    Венло
    2:1
    Твенте
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:45
    Спарта
    2:0
    Витесс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 13 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:30
    Болонья
    2:2
    Парма
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Верона
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    3:0
    Брешиа
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:2
    Лацио
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Сампдория
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:00
    Карпаты
    1:2
    Олимпик
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    15:00
    Колос
    2:0
    Десна
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    3:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:00
    Мидлсбро
    2:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:15
    Гамильтон Академикал
    1:3
    Рейнджерс
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Сент-Джонстон
    1:1
    Абердин
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 16 тур
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Гент
    1:1
    Антверпен
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    0:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    1:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 15 тур
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Хартберг
    2:1
    Альтах
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    16:30
    Теплице
    1:1
    Баник
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Карвина
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    2:1
    Монако
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    0:0
    Монпелье
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Тулуза
    0:2
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 12 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    4:0
    Герта
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Хоффенхайм
    1:5
    Майнц
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Атромитос
    2:1
    ОФИ
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:15
    Астерас
    0:0
    Волос
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    ПАОК
    1:0
    Ларисса
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:1
    Арис
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:30
    Панетоликос
    0:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 15 тур
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    3:4
    Янг Бойз
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    4:1
    Ксамакс
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Тун
    0:3
    Лугано
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 13 тур
    24 ноября, воскресенье
    19:30
    Шеффилд Юнайтед
    3:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 29 тур
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Волеренга
    2:4
    Мольде
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Ранхейм
    2:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    3:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    6:0
    Бранн
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    4:2
    Мьёндален
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    2:2
    Русенборг
    Матч завершен
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