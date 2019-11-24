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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Антверпен
Гент - Антверпен: обзор матча 24 ноября 2019
Гент
24.11.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
13'
Р. Яремчук
90+4'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Антверпен
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
З. Гано
Желтая карточка
С. Кумс
90'
+1
61'
Желтая карточка
Р. Де Лат
42'
Желтая карточка
Д. Мбокани
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Антверпен
18
Амара Бэби
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-2-2
1
Камински
23
Лустиг
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
29
Депуатр
9
Яремчук
2-1-1
26
Болат
29
Худт
2
Де Лат
11
Рафаэлов
70
Мбокани
Остались в запасе
Гент
Антверпен
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
18
Амара Бэби
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
18
Амара Бэби
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Антверпен
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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