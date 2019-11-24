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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2019
Шеффилд Юнайтед
24.11.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Д. Флек
52'
Л. Муссе
90'
О. МакБарни
72'
Б. Уильямс
77'
М. Гринвуд
79'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 3:3!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Робинсон
90'
85'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
А. Марсьяль
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Бешам
83'
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Джеймс
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. МакГолдрик
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
М. Рэшфорд
73'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Перейра
72'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уильямс
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Муссе
68'
60'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
ГОЛ! 2:0!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Флек
52'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
51'
50'
Желтая карточка
Б. Уильямс
46'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Д. Флек
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Шеффилд Юнайтед
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-4-2
21
Мур
3
Стивенс
5
О'Коннелл
19
Ягиелка
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
32
Балдок
10
Норвуд
11
Муссе
17
МакГолдрик
3-2-1-3-1
43
Де Хеа
3
Линделеф
5
Магуайр
4
Джонс
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
7
Фред
7
Джеймс
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
17
МакГолдрик
14
Шарп
14
Шарп
17
МакГолдрик
11
Муссе
9
МакБарни
9
МакБарни
11
Муссе
6
Бешам
47
Робинсон
47
Робинсон
6
Бешам
9
Марсьяль
4
Туанзебе
4
Туанзебе
9
Марсьяль
8
Перейра
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Перейра
4
Джонс
77
Лингард
77
Лингард
4
Джонс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
15
Люк Фримен
АП
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Крис Уайлдер
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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