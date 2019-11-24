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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Халл Сити
Мидлсбро - Халл Сити: обзор матча 24 ноября 2019
Мидлсбро
24.11.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
7'
М. Тавернье
27'
Э. Флетчер
71'
Д. Боуэн
75'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Халл Сити
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
Й. де Вейс
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Ирвин
65'
Желтая карточка
Й. де Вейс
Желтая карточка
А. Клэйтон
55'
Красная карточка
М. Джонсон
37'
ГОЛ! 2:0!
Э. Флетчер
Пас отдал
Б. Ассомбалонга
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Тавернье
Пас отдал
П. МакНэйр
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
20
Каллум Элдер
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
7
Адам Клэйтон
ЦП
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
3-3-1-2
12
Рэндольф
4
Айяла
23
Фрай
17
МакНэйр
16
Хаусон
10
Уинг
21
Джонсон
16
Тавернье
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
4-3-1
25
Лонг
2
Личай
30
де Вейс
6
Стюарт
32
Бурк
20
Элдер
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Мидлсбро
Халл Сити
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
7
Адам Клэйтон
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Мидлсбро - Халл Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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