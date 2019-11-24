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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гезтепе
Аланьяспор - Гезтепе: обзор матча 24 ноября 2019
Аланьяспор
24.11.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Гезтепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Гезтепе
Желтая карточка
Байано
83'
45'
+1
Желтая карточка
С. Айдогду
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
35'
Желтая карточка
М. Сиопис
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-2-1-2
28
Марафона
2
Байано
29
Колкер
33
Цавеллас
6
Сиопис
6
Гюльселам
9
Бакасетас
61
Сиссе
10
Джалма
2-3-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
8
Айдогду
7
Гюрлер
8
Моссоро
35
Джером
Остались в запасе
Аланьяспор
Гезтепе
34
Эрай Бирниджан
ВР
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Аланьяспор - Гезтепе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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