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    Расписание матчей 03-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 30 тур
    3 ноября, воскресенье
    00:00
    Шапекоэнсе
    0:3
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    0:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    4:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 15 тур
    3 ноября, воскресенье
    10:00
    Кр. Советов (мол)
    3:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    10:00
    Урал (мол)
    1:1
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 16 тур
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Краснодар-3
    0:3
    СКА
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    5:0
    Спартак
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо Мх
    1:1
    Дружба
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Интер
    Анжи
    Перенесен на неопределенный срок
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    4:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Машук-КМВ
    3:0
    Кубань
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    1:0
    Легион
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Алания
    8:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 21 тур
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Томь
    4:0
    Луч
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Нефтехимик
    2:1
    Армавир
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    2:0
    Мордовия
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    1:3
    Пари НН
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Ротор
    2:1
    Енисей
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Чертаново
    4:0
    Факел
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Чайка
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Химки
    2:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:30
    Торпедо
    2:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 32 тур
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Актобе
    3:2
    Шахтер
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    1:1
    Жетысу
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    2:1
    Кайсар
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Атырау
    1:3
    Ордабасы
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Иртыш
    5:0
    Кайрат
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    12:00
    Тобол
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 17 тур
    3 ноября, воскресенье
    13:00
    Лада Д
    1:0
    Тюмень
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    2:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Носта
    2:0
    Уфа-2
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Урал-2
    4:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Звезда
    5:2
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Денизлиспор
    0:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Касымпаша
    2:2
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:00
    Кайсериспор
    1:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 12 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Вальядолид
    3:0
    Мальорка
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Вильярреал
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Осасуна
    4:2
    Алавес
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:30
    Леганес
    1:2
    Эйбар
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:30
    Сельта
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    23:00
    Гранада
    1:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 15 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Рандерс
    2:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Нордшелланд
    0:1
    Орхус
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    2:1
    Хобро
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Ольборг
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Копенгаген
    3:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 27 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Дняпро
    2:0
    Витебск
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо-Брест
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:45
    БАТЭ
    2:4
    Ислочь
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 12 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:15
    Эммен
    2:1
    Витесс
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    6:0
    Фортуна
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Венло
    0:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:0
    Виллем II
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 11 тур
    3 ноября, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    0:2
    Кальяри
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Верона
    2:1
    Брешиа
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:3
    Удинезе
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Лечче
    2:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Фиорентина
    1:1
    Парма
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    22:45
    Милан
    1:2
    Лацио
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 13 тур
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Александрия
    3:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Днепр-1
    1:4
    Заря
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    4:0
    Львов
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:30
    Колос
    1:2
    Олимпик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 15 тур
    3 ноября, воскресенье
    15:00
    Чарльтон
    0:1
    Престон
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    3 ноября, воскресенье
    16:00
    Ларисса
    3:2
    ОФИ
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Панетоликос
    1:1
    Астерас
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:2
    Атромитос
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    21:00
    ПАОК
    2:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 14 тур
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Гент
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    22:00
    Мехелен
    2:2
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 13 тур
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    0:1
    Хартберг
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    0:4
    Альтах
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    2:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 15 тур
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Карвина
    0:1
    Яблонец
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Слован
    3:2
    Пршибрам
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Теплице
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:00
    Опава
    0:1
    Спарта
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 15 тур
    3 ноября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    2:2
    Ростов
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 12 тур
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    2:0
    Нант
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    2:0
    Реймс
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Монако
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 11 тур
    3 ноября, воскресенье
    17:00
    Кристал Пэлас
    0:2
    Лестер
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    19:30
    Эвертон
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 10 тур
    3 ноября, воскресенье
    17:30
    Фортуна
    2:0
    Кельн
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Аугсбург
    2:3
    Шальке-04
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 10 тур
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Жил Висенте
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:30
    Тондела
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    23:00
    Порту
    1:0
    Авеш
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    23:15
    Брага
    2:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Базель
    1:1
    Ксамакс
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    1:2
    Лугано
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    18:00
    Серветт
    3:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 27 тур
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Ранхейм
    0:2
    Стабек
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    3:2
    Тромсе
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    2:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    3:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    3 ноября, воскресенье
    22:00
    Волеренга
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
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