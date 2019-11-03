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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Брешиа
Верона - Брешиа: обзор матча 03 ноября 2019
Верона
03.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Брешиа
50'
Э. Сальседо
81'
М. Пессина
85'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Брешиа
90'
+7
Красная карточка
А. Матри
90'
+4
Желтая карточка
С. Тонали
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Ромуло
ГОЛ! 2:0!
М. Пессина
Пас отдал
М. Дзакканьи
81'
55'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
Э. Сальседо
Пас отдал
М. Велозу
50'
36'
Желтая карточка
А. Матею
Желтая карточка
А. Эмпереур
20'
9'
Желтая карточка
М. Мангравити
5'
Желтая карточка
Б. Мартелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
49
Ромуло
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
32
Маттео Пессина
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
33
Эмпереур
3
Кумбула
13
Ррахмани
19
Фараони
4
Амрабат
44
Велозу
26
Верре
10
Дзакканьи
88
Лазович
10
Сальседо
4-1-3-2
66
Йоронен
20
Сабелли
37
Матею
25
Бизоли
51
Кистана
16
Тонали
24
Мангравити
49
Ромуло
87
Мартелла
99
Доннарумма
45
Балотелли
Остались в запасе
Верона
Брешиа
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
32
Маттео Пессина
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
32
Маттео Пессина
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Верона - Брешиа
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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