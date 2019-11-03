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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эйбар
Леганес - Эйбар: обзор матча 03 ноября 2019
Леганес
03.11.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
6'
Ю. Эн-Несири
17'
Шарлес
84'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эйбар
Желтая карточка
Х. Мануэль Арнайц
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:2!
Кике
Пас отдал
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Ресио
72'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
65'
17'
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
Х. Анхель
Желтая карточка
Х. Сильва
14'
14'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
6'
5'
Желтая карточка
Кике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-3
25
Куэльяр
33
Сильва
16
Росалес
5
Бустинса
22
Сиовас
36
Ресио
17
Ривера
16
Меса
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
9
Каррийо
3-1-1-2-2
13
Дмитрович
23
Арбилья
15
Оливейра
3
Анхель
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Инуи
8
де Бласис
19
Шарлес
Остались в запасе
Леганес
Эйбар
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Оскар Родригес
АП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Оскар Родригес
АП
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Леганес - Эйбар
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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