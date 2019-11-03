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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 03 ноября 2019
Аталанта
03.11.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
32'
М. Пашалич (АГ)
58'
К. Олива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
Желтая карточка
Р. Толой
70'
Желтая карточка
Р. Малиновский
67'
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Олива
Пас отдал
Д. Симеоне
56'
Желтая карточка
К. Олива
Красная карточка
Й. Иличич
39'
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Пашалич
25'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
15'
Желтая карточка
М. Рог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-1-1-3
95
Голлини
21
Кастань
19
Паломино
6
Джимсити
8
Госенс
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
72
Иличич
10
Гомес
4-1-3-2
1
Ольсен
24
Клаван
4
Писакане
29
Каччиаторе
22
Ликояннис
28
Олива
44
Наингголан
26
Рог
19
Кастро
9
Жоао Педро
18
Симеоне
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Аталанта - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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