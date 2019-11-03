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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 03 ноября 2019
Гент
03.11.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
48'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Стандард
84'
Вторая желтая
З. Ванхесден
Вторая желтая
В. Оджиджа-Офое
71'
70'
Желтая карточка
З. Ванхесден
50'
Желтая карточка
П. М'Поку
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
Пас отдал
Л. Депуатр
48'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
41'
36'
Желтая карточка
О. Уларе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-1-3-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
42
Овусу
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
9
Яремчук
29
Депуатр
2-3-3
23
Войвода
13
Ванхесден
34
Лайфис
22
Бастьен
59
Цимирот
58
Уларе
17
Лестьенн
40
М'Поку
Остались в запасе
Гент
Стандард
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Гент - Стандард
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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