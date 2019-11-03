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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 03 ноября 2019
ПАОК
03.11.2019, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Панатинаикос
65'
Виейринья
90+11'
Виейринья (П)
87'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Панатинаикос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Виейринья
90'
+11
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Македа
Пас отдал
Э. Инсуа
Желтая карточка
Д. Бисесвар
83'
77'
Желтая карточка
Э. Инсуа
67'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
ГОЛ! 1:0!
Виейринья
65'
57'
Желтая карточка
Ф. Македа
55'
Желтая карточка
М. Юханссон
Желтая карточка
М. Стох
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Панатинаикос
89
Йоан Молло
ЦП
3-1-1-1
12
Живкович
15
Креспо
15
Ингасон
3
Лео Матос
17
Стох
18
Лимниос
21
Бисесвар
4-2-1
4
Юханссон
4
Шенкевельд
12
Инсуа
15
Пунгурас
7
Хадзийованнис
6
Курбелис
9
Македа
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
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