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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 03 ноября 2019
Мехелен
03.11.2019, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
15'
О. Кайя
11'
К. Резаи
32'
Нуриу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Желтая карточка
О. Кайя
90'
+1
Желтая карточка
К. Тайнмонт
90'
32'
ГОЛ! 1:2!
Нуриу
ГОЛ! 1:1!
О. Кайя
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Резаи
Пас отдал
М. Бруно
Начало матча
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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Мехелен
Шарлеруа
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