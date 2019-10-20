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    Расписание матчей 20-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 27 тур
    20 октября, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Сантос
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    0:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 13 тур
    20 октября, воскресенье
    08:00
    Уфа (мол)
    0:5
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Динамо (мол)
    5:1
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 30 тур
    20 октября, воскресенье
    11:00
    Тобол
    1:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Тараз
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    14:00
    Актобе
    1:2
    Окжетпес
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Астана
    3:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 13 тур
    20 октября, воскресенье
    11:30
    Оренбург
    0:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    1:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 15 тур
    20 октября, воскресенье
    12:00
    Урал-2
    4:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Волга
    0:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Лада Д
    2:2
    Уфа-2
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    4:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    14:00
    Носта
    0:1
    Звезда
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    3:0
    Тюмень
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 9 тур
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Алавес
    2:0
    Сельта
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:00
    Реал Сосьедад
    3:1
    Бетис
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Эспаньол
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:30
    Атлетик
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    22:00
    Севилья
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 14 тур
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Химки-2
    1:1
    Сатурн
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    20 октября, воскресенье
    13:00
    Хорсенс
    1:0
    Хобро
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:00
    Орхус
    3:4
    Силькеборг
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:00
    Сендерийск
    1:4
    Нордшелланд
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    3:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Люнгбю
    0:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 10 тур
    20 октября, воскресенье
    13:15
    Зволле
    3:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    2:0
    Спарта
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:30
    Эммен
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    1:1
    Хераклес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 8 тур
    20 октября, воскресенье
    13:30
    Сассуоло
    3:4
    Интер
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    2:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    0:0
    Рома
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    1:0
    Торино
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Парма
    5:1
    Дженоа
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    21:45
    Милан
    2:2
    Лечче
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 8 тур
    20 октября, воскресенье
    14:00
    Кайсериспор
    1:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Аланьяспор
    5:2
    Ризеспор
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Денизлиспор
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 11 тур
    20 октября, воскресенье
    14:00
    Мариуполь
    1:0
    Днепр-1
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:0
    Александрия
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    2:0
    Ворскла
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    20 октября, воскресенье
    14:15
    Хартс
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 14 тур
    20 октября, воскресенье
    14:30
    Динамо Мх
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    3:1
    Спартак
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 25 тур
    20 октября, воскресенье
    14:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:3
    Ислочь
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Дняпро
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Динамо-Брест
    3:2
    Слуцк
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 11 тур
    20 октября, воскресенье
    15:30
    Мехелен
    3:1
    Антверпен
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    4:1
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    21:00
    Серкль Брюгге
    0:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 11 тур
    20 октября, воскресенье
    15:30
    Санкт-Пельтен
    2:2
    Аустрия
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    15:30
    Тироль
    0:1
    Хартберг
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    1:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 10 тур
    20 октября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    18:00
    Монако
    3:2
    Ренн
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    2:0
    Страсбур
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 12 тур
    20 октября, воскресенье
    16:00
    Уиган Атлетик
    1:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 13 тур
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Богемианс 1905
    1:0
    Опава
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Карвина
    0:2
    Словацко
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Виктория
    3:0
    Баник
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Теплице
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 8 тур
    20 октября, воскресенье
    16:30
    Кельн
    3:0
    Падерборн
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Хоффенхайм
    2:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 7 тур
    20 октября, воскресенье
    16:45
    Паниониос
    0:1
    Астерас
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Ксанти
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    18:00
    ПАОК
    3:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:30
    АЕК
    3:2
    Волос
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    20:00
    Атромитос
    0:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    0:0
    Цюрих
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    3:1
    Сьон
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    17:00
    Серветт
    1:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    20 октября, воскресенье
    18:30
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 25 тур
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    3:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    4:1
    Одд
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
    20 октября, воскресенье
    21:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Бранн
    Матч завершен
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