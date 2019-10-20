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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 20 октября 2019
Атлетик
20.10.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
33'
И. Уильямс
71'
И. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вальядолид
Желтая карточка
А. Адурис
79'
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Мартинес
Желтая карточка
Е. Альварес
58'
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
У. Лопес
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Ануар
ЦП
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
3-2-1-2-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
12
Фернандес
22
Мартинес
21
Мичел
20
Плано
19
Вилья
14
Гвардиола
20
Унал
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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