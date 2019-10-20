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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 20 октября 2019
Сампдория
20.10.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
90'
+1
Желтая карточка
Д. Перотти
86'
Вторая желтая
Д. Клюйверт
75'
Замена
Д. Перотти
️️️️
А. Флоренци
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Бертолаччи
73'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
66'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Габбиадини
65'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Э. Ригони
60'
45'
+1
Замена
Э. Джеко
️️️️
Н. Калинич
43'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
А. Бертолаччи
33'
31'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
8'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Кристанте
Желтая карточка
Р. Виейра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
24
Мурильо
25
Колли
18
Берешиньски
21
Янкто
14
Виейра
91
Бертолаччи
24
Ригони
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Манчини
11
Коларов
6
Смоллинг
24
Флоренци
37
Спинаццола
17
Верету
10
Дзаньоло
4
Кристанте
19
Клюйверт
9
Калинич
24
Ригони
23
Депаоли
23
Депаоли
24
Ригони
91
Бертолаччи
8
Экдаль
8
Экдаль
91
Бертолаччи
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Габбиадини
4
Кристанте
15
Пасторе
15
Пасторе
4
Кристанте
24
Флоренци
8
Перотти
8
Перотти
24
Флоренци
9
Калинич
10
Джеко
10
Джеко
9
Калинич
Остались в запасе
Сампдория
Рома
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сампдория - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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