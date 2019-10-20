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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 20 октября 2019
Хоффенхайм
20.10.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
72'
А. Крамарич
85'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
ГОЛ! 2:0!
И. Бебу
Пас отдал
Б. Хюбнер
85'
83'
Желтая карточка
С. Сане
80'
Желтая карточка
А. Арит
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
72'
Желтая карточка
С. Пош
68'
Желтая карточка
Д. Гайгер
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Акпогума
4
Пош
3
Кадержабек
18
Гайгер
13
Руди
24
Сков
27
Крамарич
22
Адамян
3-2-1-2-1
1
Нюбель
3
Кенни
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
20
Калиджиури
77
Арит
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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