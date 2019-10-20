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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лечче
Милан - Лечче: обзор матча 20 октября 2019
Милан
20.10.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
20'
Х. Чалханоглу
81'
К. Пентек
62'
Х. Бабакар
90+2'
М. Кальдерони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лечче
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Кальдерони
Пас отдал
Я. Петриччионе
Желтая карточка
Л. Билья
85'
82'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Бабакар
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
Пас отдал
Х. Чалханоглу
81'
Замена
А. Ребич
️️️️
Ф. Кессье
80'
76'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
К. Пентек
️️️️
Л. Пакета
67'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Леау
67'
64'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Ж. Маер
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
46'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ф. Фалько
44'
Желтая карточка
Ж. Маер
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Л. Билья
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
13
Конти
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
27
Леау
11
Пакета
10
Сусо
4-3-1-1
22
Габриэл
6
Меккарьелло
15
Лучионе
13
Россеттини
32
Кальдерони
23
Табанелли
37
Маер
77
Тахцидис
25
Фалько
15
Бабакар
19
Кессье
9
Ребич
9
Ребич
19
Кессье
27
Леау
33
Крунич
33
Крунич
27
Леау
11
Пакета
9
Пентек
9
Пентек
11
Пакета
37
Маер
10
Петриччионе
10
Петриччионе
37
Маер
25
Фалько
17
Фариас
17
Фариас
25
Фалько
15
Бабакар
18
Лападула
18
Лападула
15
Бабакар
Остались в запасе
Милан
Лечче
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Милан - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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