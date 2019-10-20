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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 20 октября 2019
Бордо
20.10.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
90+2'
Д. Буанга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сент-Этьен
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Буанга
32'
Желтая карточка
В. Хазри
28'
Желтая карточка
У. Фофана
19'
Желтая карточка
Л. Перрен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
23
Бенито
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
15
Айт Беннассер
94
Отавио
40
Камано
29
Адли
90
Калу
7
Бриан
4-1-1-2-2
16
Руффье
14
Паленсия
2
Салиба
24
Перрен
3
Фофана
6
М'Вила
28
Юссуф
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
7
Аби
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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